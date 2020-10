Löcknitz

Corona-Fälle an deutsch-polnischer Schule: Schulstart unklar

07.10.2020, 08:48 Uhr | dpa

Nach mehreren Corona-Fällen am deutsch-polnischen Gymnasium in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) wird die Schule nach den Herbstferien höchstens mit der Hälfte der Schüler und weniger Lehrern starten. "Alle Schüler und Lehrer, die zu den Verdachtsfällen gehören, bleiben strikt 14 Tage in Quarantäne", sagte der Sprecher des Landkreises Achim Froitzheim am Mittwoch in Greifswald. Die einwöchigen Ferien enden an diesem Freitag, die Quarantäne würde eine Woche länger dauern.

Bei den bisherigen etwas mehr als 200 Tests waren bei einem Lehrer und fünf deutschen Schülern das Coronavirus gefunden worden. Im privaten Umfeld dieser Schüler laufe nun noch die Suche nach Kontaktpersonen.

Ob es auch Corona-Fälle bei polnischen Schülern gibt, sei bisher nicht bekannt, erläuterte Froitzheim. An dem Löcknitzer Gymnasium lernen insgesamt rund 450 Schüler der Klassenstufen 8 bis 12 aus beiden Ländern. Schüler aus Polen stünden im Heimatland unter Quarantäne und würden bei Bedarf dort getestet. An der Schule soll es an diesem Freitag eine zweite Testreihe geben. Danach werde entschieden, ob die Schule ab 12. Oktober ihre Türen wieder öffnet oder noch geschlossen bleibt. Unabhängig davon werde die zweiwöchige Quarantäne eingehalten, bekräftigte Froitzheim.