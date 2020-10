Duisburg

Mutter von vier Kindern stürzt aus drittem Stock und stirbt

07.10.2020, 09:47 Uhr | dpa

Eine 29-jährige Frau ist am Dienstagabend in Duisburg aus einem Fenster im dritten Stock gestürzt und gestorben. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Mittwoch. In der Wohnung der Frau seien ihre vier Kinder gewesen. Das Jugendamt habe sie in Obhut genommen. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Es werde ermittelt, ob es sich um einen Unglücksfall oder eine Straftat handele, sagte der Sprecher. Nach einem Bericht der "WAZ" wurde eine Person festgenommen. Die "BILD"-Zeitung berichtete, dass ein Mann von der Polizei vom Unglücksort weggebracht worden sei. Der Polizeisprecher wollte das zunächst nicht kommentieren.