Wiesbaden

Theoretische Kfz-Gesellenprüfung erstmals komplett digital

07.10.2020, 12:55 Uhr | dpa

Notebook statt Prüfungsbögen: Das theoretische Wissen angehender Kfz-Mechatroniker wird in Hessen erstmals vollständig digital überprüft. Rund 1100 Auszubildende haben im September die Fragen der ersten Theorieprüfung an eigens ausgerüsteten und nicht mit dem Internet verbundenen Notebooks beantwortet, wie die Kfz-Innung Hessen am Mittwoch berichtete. Bestanden haben knapp 87 Prozent, wie Verbandsgeschäftsführer Joachim Kuhn berichtete.

Im Dezember kommenden Jahres folgt neben der praktischen Prüfung der zweite Theorieteil, der ebenfalls vollständig digital organisiert wird. Für die zeitgleichen Gesellenprüfungen unter Corona-Bedingungen hatten die Innungen acht größere Veranstaltungsräume angemietet, darunter die Rittal Arena in Wetzlar. Die elektronische Prüfung war im vorhergehenden Ausbildungsjahrgang bei vier Innungen getestet worden.