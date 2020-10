Frohburg

Unbekannte beschmieren Spielplatz mit Hakenkreuzen

07.10.2020, 13:14 Uhr | dpa

Unbekannte haben einen Spielplatz in Frohburg (Landkreis Leipzig) mit mehreren Hakenkreuzen beschmiert. An einem Baum wurde ein 50 mal 30 Zentimeter großes Hakenkreuz mit schwarzer Sprühfarbe angebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zudem hinterließen die Täter am Montag mit einem Filzstift an einer Rutsche drei Hakenkreuze in unterschiedlicher Größe. Die Polizei ermittelt wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.