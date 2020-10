Potsdam

Kein flächendeckender Unterricht an Samstagen und in Ferien

07.10.2020, 13:14 Uhr | dpa

Die meisten Brandenburger Schüler haben trotz der Schulschließungen im Frühjahr wegen der Corona-Pandemie keine wesentlichen Wissenslücken. "Die Rückmeldungen aus den Schulen zeigen, dass flächendeckender Unterricht an Samstagen oder in den Ferien nicht notwendig ist", sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Mittwoch zu den Ergebnissen der Lernstands-Erhebungen zu Beginn des Schuljahres. "An einzelnen Schulen kann es das allerdings geben." So werde es an einigen Grundschulen zusätzliche Lernzeiten an Wochenenden geben. Dies werde in jedem Fall mit den Eltern abgesprochen, betonte die Ministerin.