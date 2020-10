Bamberg

Nach Überfall auf Seniorin: Zwei Männer in Untersuchungshaft

07.10.2020, 14:44 Uhr | dpa

Zwei Männer sollen eine Seniorin in Bamberg von hinten niedergeschlagen und ausgeraubt haben - nun wurden sie festgenommen. Die 37 und 46 Jahre Männer sitzen in Untersuchungshaft, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten.

Die beiden sollen vergangene Woche die 70-Jährige beobachtet haben, wie sie an einem Geldautomaten eine vierstellige Summe abhob. Laut den Ermittlern folgten sie der Frau bis zu ihrer Wohnung, schlugen sie nieder und flüchteten mit dem Geld. Zeugen fanden die Seniorin mit schweren Kopfverletzungen im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses. Nach intensiver Fahndung konnten Spezialkräfte die beiden Tatverdächtigen in Mittelfranken festnehmen.