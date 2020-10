Potsdam

Schweinepest: Bau von Zaun um weiße Zone hat begonnen

07.10.2020, 15:29 Uhr | dpa

Um die Afrikanische Schweinepest in Brandenburg weiter einzudämmen, hat das Land mit dem Bau eines weiteren festen Zaunes begonnen. Bereits am Dienstag wurden die ersten Holzpfosten im Landkreis Oder-Spree in den Boden geschlagen, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch sagte. Am Mittwoch sollte das Material geliefert werden, um mit dem weiteren Bau des äußeren von zwei Zäunen rund um das Kerngebiet Sembten/Neuzelle zu beginnen.

Die Gegend gilt als "Hotspot" der Seuche, wie Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) in Potsdam sagte. 39 Wildschweine wurden dort gefunden. Nachdem der erste Wildschutzzaun mit einer Höhe von rund 1,20 Metern zum Landesinneren hin stehe, solle ein weiterer Zaun direkt am Kerngebiet gebaut werden. Die rund fünf Kilometer breite sogenannte weiße Zone dazwischen soll dann wie ein Halbkreis das Kerngebiet umschließen. Wildschweine sollen anschließend dort nach Ministeriumsangaben stark reduziert werden, unter anderem mit Fallenjagd.

Wie lang der Zaun, dessen Bau mehrere Wochen in Anspruch nehmen wird, werden soll, ist derzeit noch offen. Für den Landkreis Oder-Spree soll die Länge nach Kreisangaben rund 150 Kilometer betragen. Parallel dazu wird noch ein weiterer Zaun entlang der deutsch-polnischen Grenze gebaut.

Bisher wurde in Brandenburg die Krankheit bei 50 Wildschweinen nachgewiesen - zuletzt im Landkreis Oder-Spree. Die Seuche ist für Menschen ungefährlich, für Wild- und für Hausschweine fast immer tödlich.