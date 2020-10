Buffalo

Zweite Runde des NHL-Drafts: Buffalo Sabres holen Peterka

07.10.2020, 20:14 Uhr | dpa

Der deutsche Eishockey-Profi John Jason Peterka ist in der zweiten Runde des NHL-Drafts von den Buffalo Sabres ausgewählt worden. Das Team aus dem US-Bundesstaat New York tauschte für den 18 Jahre alten Stürmer aus München mit den San José Sharks das Recht für die insgesamt 34. Position bei der Rechtevergabe an den Talenten. "Das ist ein echt gutes Gefühl, dass sie für mich nach oben getauscht haben und mich haben wollten", sagte Peterka am Mittwoch bei einer Videopressekonferenz. "Mein Ziel ist, so schnell wie möglich in der NHL zu spielen und den Sabres zu helfen."

Vor Peterka waren Tim Stützle (Adler Mannheim) und Lukas Reichel (Eisbären Berlin) in der ersten Runde des Drafts ausgewählt worden. Experten hatten auch bei ihm mit einem Zugriff schon am Tag zuvor gerechnet. "Es war etwas traurig, nicht ausgewählt worden zu sein, aber ich habe mich auch über heute gefreut", sagte Peterka, der von Red Bull München an Red Bull Salzburg verliehen ist.