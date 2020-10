Neunkirchen

Tödlicher Unfall mit Fußgänger auf der A8

08.10.2020, 05:46 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 8 bei Neunkirchen ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst worden und ums Leben gekommen. Wieso der 63-Jährige am Mittwochabend auf der Fahrbahn war, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Er sei an der Anschlussstelle Neunkirchen-Wellesweiler auf die Autobahn gelaufen und von einem in Richtung Luxemburg fahrenden Wagen erfasst worden. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Sonst wurde niemand verletzt. Die Autobahn war ab Neunkirchen-Wellesweiler in Richtung Luxemburg bis zum frühen Donnerstagmorgen gesperrt.