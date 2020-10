Heringsdorf

Falscher LKA-Beamter rät zur Überweisung

08.10.2020, 08:48 Uhr | dpa

Die Polizei im Nordosten warnt vor Betrügern, die mit neuen Maschen die Glaubwürdigkeit von Banken und Kriminalpolizei untergraben. Anlass sind Fälle in den Regionen Heringsdorf (Vorpommern-Greifswald) und Malchin (Mecklenburgische Seenplatte), wobei Senioren rund 13 000 Euro abgenommen wurden, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Neubrandenburg sagte.

In Heringsdorf auf der Insel Usedom wurde ein 69-Jähriger Opfer einer Gewinnspielmasche mit verschiedenen Anrufern, die sich unter anderem als Mitarbeiter einer Lotto-Gesellschaft ausgaben. Der Senior sollte Geld überweisen, weil er angeblich Spielschulden in der Türkei habe.

Als der Mann zögerte, habe ein weiterer Betrüger angerufen, der sich als LKA-Mitarbeiter ausgab. Der habe erklärt, dass die Anrufer der Lotto-Gesellschaft Betrüger seien. Aber damit das LKA diese Anrufer überführen könne, sei es wichtig, Geld zu überweisen. Der Mann bekomme die 3000 Euro vom LKA zurück.

Das Vorgehen der Betrüger erschüttere die Glaubwürdigkeit der Ermittler, die das nie allein telefonisch machen würden, sagte die Sprecherin der Polizei.

In Malchin wurden ein Paar Opfer einer neuen Banken-Betrugsmasche. Dem 77-jährigen Mann wurde zunächst per Email vorgemacht, er müsse sich für ein neues Online-Banking-System bei seiner Hausbank anmelden. Durch sehr professionelle Gestaltung fiel der Mann darauf herein. Später bemerkte das Paar, dass rund 10 000 Euro auf ihren Konten fehlten und erstatteten Anzeige.