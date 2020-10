Traunstein

Zwei junge Frauen bei Unfall verletzt

08.10.2020, 09:12 Uhr | dpa

Zwei junge Frauen sind bei einem Unfall in Nußdorf im Landkreis Traunstein verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag kam eine 20-Jährige am Mittwochabend mit ihrem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, als sie auf der Bundesstraße 304 unterwegs war. Die 20-Jährige und ihre gleichaltrige Beifahrerin wurden durch den Aufprall verletzt. Die Unfallursache und die Schwere der Verletzungen blieben zunächst unklar. Am Auto entstand ein Totalschaden.