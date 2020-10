Brake (Unterweser)

Emsland und Wesermarsch überschreiten kritische Corona-Marke

08.10.2020, 10:47 Uhr | dpa

Mit den Landkreisen Emsland und Wesermarsch haben am Donnerstag zwei weitere Regionen in Niedersachsen die kritische Marke von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Im Emsland lag dieser Inzidenzwert bei 55,4 Fällen pro 100 000 Einwohner, in der Wesermarsch bei 56,4 Fällen pro 100 000 Einwohner, wie die Landesregierung mitteilte. Spitzenreiter ist der Landkreis Vechta, wo das Landesgesundheitsamt aktuell 68,8 Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen verzeichnete.

Auch der Landkreis Oldenburg nähert sich mit einem Wert von 43,5 der kritischen Marke. Die Infektionszahlen im Landkreis Cloppenburg sanken hingegen am Donnerstag weiter - dort wurden 24 Fälle pro 100 000 Einwohner festgestellt. Landesweit nahmen die Ansteckungen mit Covid-19 am Donnerstag um 320 Fälle zu. Damit gibt es in Niedersachsen derzeit insgesamt 21 941 laborbestätigte Corona-Infektionen.