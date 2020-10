"Regal" statt "Egal": Der Wendler wirbt für einen Supermarkt

08.10.2020, 12:05 Uhr | dpa

Schlagersänger Michael Wendler (48) wirbt mit einer umgedichteten Version seines Songs "Egal" für die Supermarktkette Kaufland. Das Lied trägt nun den Titel "Regal" und Wendler - von Fans nur "Der Wendler" genannt - tritt in dem Werbespot mit Frau Laura (20) auf. Die rund 30 Jahre jüngere Ehefrau berichtet ihrem "Schatz" darin, dass ihr in der gemeinsamen Wahlheimat Florida alle ihre "Lieblingssachen" fehlten - etwa Tofu-Hack. Wendler begibt sich daraufhin in den Supermarkt und singt: "Regal! Da find' ich das, was ich brauch." Als der Schlagerbarde "junges Gemüse" anpreist, ist ebenfalls Laura zu sehen, auf einem Berg Konserven.

Nach Angaben von Kaufland handelt es sich um eine Social-Media-Kampagne, das Video kann man demnach nur online ansehen. Der Song werde aber auch in den Filialen zu hören sein.