Saarbrücken

Saar-Rechnungshof rechnet mit Schuldenrekord des Saarlandes

08.10.2020, 12:16 Uhr | dpa

Das Saarland steuert nach Ansicht des Landes-Rechnungshofs auf ein "Allzeithoch" seiner Verschuldung zu. Knapp 17 Milliarden Euro seien zum Ende des Jahres 2022 zu erwarten. Damit stehe das Saarland "vor einer beispiellosen Herausforderung", heißt es in dem am Donnerstag in Saarbrücken veröffentlichten Jahresbericht für das vergangene Jahr. Ende 2019 hatten die Schulden noch bei rund 14,1 Milliarden Euro gelegen. Wegen der Neuverschuldung in Folge der Covid-19-Pandemie und einschließlich der übernommenen Kommunalschulden in Höhe von rund einer Milliarde Euro sei Ende 2022 mit Rekordschulden von etwa 16,9 Milliarden Euro zu rechnen.

Die unabhängigen Rechnungsprüfer rieten, "intensiv" die Verringerung der Neuverschuldung durch die Nutzung eines Teils der Rücklage des Sondervermögens "Zukunftsinitiative" zu prüfen. Dieses Sondervermögen zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur des Saarlandes sei "eine erhebliche Haushaltsreserve". Für Ende 2019 sei ein Vermögen von 346,4 Millionen Euro geplant gewesen. Tatsächlich habe es "aufgrund jahrelanger überplanmäßiger Zuführungen und Minderausgaben" jedoch 672,7 Millionen Euro betragen. Dies sei ein "bedeutender haushaltspolitischer Gestaltungsspielraum".

Zudem hätte die Saar-Regierung in 2018 und 2019 "deutlich höhere Nettoschuldentilgungen" vornehmen können, hieß es in dem Bericht. So seien 2019 lediglich Schulden in Höhe von 34,1 Millionen getilgt worden. Dies liege etwa 50 Millionen Euro unter den geplanten 84,5 Millionen Euro. Dieser Betrag sei angesichts des Handlungsspielraums der Landesregierung "deutlich zu gering".

Der Rechnungshof forderte auch eine Offenlegung der Kosten für die Unterstützung und Versorgung von Flüchtlingen. Im Gegensatz zum anderen Sanierungsland Bremen werde die Haushaltsbelastung durch Flüchtlingskosten, auch Integrationskosten und Ausgaben für geduldete Flüchtlinge, "weder nachvollziehbar noch offengelegt". Unter Berücksichtigung der Zahlen aus Bremen schätzten die Rechnungsprüfer die Ausgaben im Saarland auf 348,2 Millionen Euro für 2016. Das "notleidende Saarland" habe im Verhältnis zu anderen Bundesländern "einen deutlich zu hohen Kostenanteil für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer übernommen".