Schwerin

Bis zu 750 Euro Fahrtkostenzuschuss für angehende Lehrer

08.10.2020, 18:41 Uhr | dpa

Zur Stärkung der Schulen im ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommerns können angehende Lehrer künftig bis zu 750 Euro Zuschuss für Fahrtkosten erhalten. An bis zu 75 Tagen im Jahr könne ein Zuschuss von täglich maximal zehn Euro beantragt werden, teilte das Bildungsministerium am Donnerstag in Schwerin mit.

"Wir brauchen in den kommenden Jahren gerade auf dem Land viele Lehrerinnen und Lehrer. Durch den Fahrtkostenzuschuss schaffen wir einen Anreiz für den Lehrerberuf auf dem Land", sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD). So würden sich angehende Lehrer nach dem Studium zudem eher für einen Berufsstart dort entscheiden.

Für die Zuschüsse werden den Angaben zufolge 200 000 Euro im Jahr zur Verfügung gestellt, das Geld teilen sich das Bildungs- und Verkehrsministerium. Landesweit seien etwa 5000 Studierende für Lehramtsstudiengänge eingeschrieben. Während des Studiums seien Praktika mit einer Länge von 15 Wochen an Schulen vorgesehen. Die entsprechenden Anträge stehen laut Ministerium in den kommenden Tagen auf den Internetseiten der jeweiligen Hochschule bereit.