Baierbrunn

Hochzeitsfeiern: Corona-Ausbruch in Gemeinde bei München

08.10.2020, 18:46 Uhr | dpa

In der kleinen Gemeinde Baierbrunn nahe München hat es einen größeren Corona-Ausbruch gegeben. Zuletzt seien 20 Menschen aus zwei Großfamilien positiv getestet worden, rund 120 Menschen seien in Quarantäne. Der Ort zählt rund 3500 Einwohner. Die Grundschule, eine Kindertagesstätte und ein Hort seien geschlossen worden, sagte der Erste Bürgermeister Patrick Ott. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Als Grund für die vergleichsweise hohe Zahl an Infektionen vermutete Ott zwei Hochzeitsfeiern, zu denen die beiden Großfamilien zusammengekommen waren. Weil deren Kinder auf die Einrichtungen in der Gemeinde verteilt seien, verbreite sich das Virus vor allem dort.

Am Donnerstag gab es am Sportgelände in Baierbrunn Reihentests. Laut Ott ließen sich dort mehr als 150 Personen testen, hauptsächlich Kinder. Von den Ergebnissen werde laut Ott abhängig gemacht, ob weitere Einrichtungen geschlossen werden.