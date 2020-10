Waldesch

Linienbus fängt Feuer: Neun Menschen retten sich

08.10.2020, 21:36 Uhr | dpa

Auf einer Bundesstraße südlich von Koblenz ist ein Linienbus in Brand geraten. Der Fahrer und acht Passagiere konnten den Bus rechtzeitig unverletzt verlassen, bevor er komplett ausbrannte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Unfall ereignete sich nachmittags auf der B327, der Hunsrückhöhenstraße, zwischen Koblenz-Remstecken und Waldesch. Kurzzeitig drohte der Brand auf den angrenzenden Wald überzugreifen - das konnte die Feuerwehr aber verhindern. Der Bus wurde von einer Spezialfirma geborgen. Für die Löscharbeiten, die Bergung und die Fahrbahnreinigung wurde die B327 in beiden Richtungen voll gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet.