Velbert

Auto kollidiert mit Postwagen: Eine Schwerverletzte

09.10.2020, 05:53 Uhr | dpa

Bei der Kollision eines Autos mit einem Postfahrzeug ist in Velbert (Kreis Mettmann) ein Frau schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben kam es am Donnerstag auf einer Kreuzung zu dem Unfall, als ein 26-Jähriger mit seinem Postfahrzeug links abbiegen wollte und mit dem Auto einer 65-Jährigen zusammenstieß. Die Frau musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Ursache für den Zusammenstoß war zunächst unklar.