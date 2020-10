Könnern

Ein Toter bei Kellerbrand im Salzlandkreis gefunden

09.10.2020, 08:02 Uhr | dpa

Bei einem Kellerbrand in Könnern (Salzlandkreis) ist der 76 Jahre alte Besitzer des Einfamilienhauses tot von der Feuerwehr gefunden worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die Brandursache zunächst unbekannt. Es gab keine weiteren Verletzten bei dem Feuer am Donnerstagabend.