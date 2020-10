Schwarzach am Main

Postkarte kommt mit 51 Jahren Verspätung in Kloster an

09.10.2020, 08:19 Uhr | dpa

Die Abtei Münsterschwarzach hat nach eigenen Angaben mit 51 Jahren Verspätung eine Postkarte aus Rom bekommen. "Besser spät als nie, dachte sich wohl die Post bei dieser Postkarte, die uns vergangene Woche mit 51 Jahren Verspätung erreicht hat ...", schreibt das Kloster in Schwarzach am Main auf seiner Facebook-Seite unter ein Foto der Karte, die von einer gewissen Hildegard unterzeichnet wurde. Datiert ist die Postkarte auf den 20. April 1969. "nachadressiert wg. unkorrekter Anschrift" steht auf einem Aufkleber. Die Karte hänge inzwischen am Schwarzen Brett des Klosters und sei dort seit Tagen Gesprächsthema, berichtete der Bayerische Rundfunk.