Bad Ems

Tourismusbetriebe müssen deutliche Rückgänge verschmerzen

09.10.2020, 11:44 Uhr | dpa

Die rheinland-pfälzische Tourismusbranche hat in den ersten acht Monaten dieses von der Corona-Pandemie geprägten Jahres herbe Rückgänge bei den Gästezahlen und gebuchten Übernachtungen hinnehmen müssen. Insgesamt kamen von Januar bis August 4,1 Millionen Gäste ins Land, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte. Das waren 38 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Übernachtungen wurden von Januar bis August dieses Jahres rund 11,6 Millionen gezählt, ein Minus von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der August war in diesem Jahr nach vorläufigen ersten Berechnungen der Behörde bislang der Monat mit den meisten Besuchern und Übernachtungen. Es waren rund 1,1 Millionen Gäste und damit 11,6 Prozent weniger als im August des Vorjahres sowie 3,1 Millionen gebuchte Übernachtungen - ein Minus von 7,3 Prozent.