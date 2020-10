Schmalkalden

Ernährungsindustrie: Mehr Vertrieb per Internet möglich

09.10.2020, 13:23 Uhr | dpa

Die Unternehmen der Nahrungs- und Genussindustrie könnten nach Auffassung ihres Arbeitgeberverbandes künftig vom zunehmenden Online-Handel profitieren. "Der Trend ist, sich selbst Plattformen zu schaffen, worüber ein Vertrieb möglich ist", sagte die Vorstandsvorsitzende Arbeitgeberverbandes Nahrung und Genuss in Thüringen (ANGT), Bettina Henning, der Deutschen Presse-Agentur. Der Verband feiert derzeit sein 30-jähriges Bestehen in Thüringen. Hennig machte deutlich, dass die Branche insgesamt von der Corona-Krise nicht so hart getroffen wurde wie andere Industriezweige - etwa der Automobilsektor.

Allerdings gebe es große Unterschiede. "Die Brauereien gehören sicher nicht zu den Gewinnern der Krise. Sie haben große Einbußen", sagte Henning. Rückblickend hätten sich viele Unternehmen nach der Wiedervereinigung sehr gut entwickelt. "Ich glaube jetzt ist es wichtig, diesen Erfolg auch zu halten."

Die Firmen im Mittelstand seien überwiegend optimistisch. "Die Wirtschaft zieht wieder an", sagte Henning. Es werde dennoch eine Weile dauern, wieder zu den Umsätzen zurückzukehren, die die Unternehmen vor dem Ausbruch der Corona-Krise erwirtschaftet haben.