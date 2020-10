Magdeburg

Minister Webel will Lotto-Aufsichtsratsmandat niederlegen

09.10.2020, 14:19 Uhr | dpa

Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) will nicht weiter Aufsichtsratsvorsitzender bei Lotto-Toto Sachsen-Anhalt sein. Sowie eine neue Geschäftsführung gefunden sei, werde er sein Aufsichtsratsmandat niederlegen, sagte Webel (66) am Freitag vor dem Untersuchungsausschuss zu Lotto im Landtag in Magdeburg. Nach fast 20 Jahren sei es an der Zeit, dass Jüngere übernähmen.

Der 66-Jährige wurde vom U-Ausschuss zur Arbeit des Aufsichtsrats befragt. Deutlich wurde, dass der Aufsichtsrat, der die Geschäftsführung kontrollieren soll, dieser im Wesentlichen ohne Fragen gefolgt ist. Webel sagte, wenn die Geschäftsführung etwa bei Stellenbesetzungen ordentliche Begründungen geliefert habe, sei der Aufsichtsrat gefolgt. Heute würde er in solchen Dingen genauer hinschauen.

Der Untersuchungsausschuss geht unter anderem der Besetzung von Stellen nach, bei denen verwandtschaftliche Beziehungen eine Rolle gespielt haben sollen.