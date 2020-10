Dierdorf

Verkehrsunfall: A3 Richtung Frankfurt zeitweise gesperrt

09.10.2020, 21:46 Uhr | dpa

Nach einem Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn ist die Autobahn 3 in Richtung Frankfurt am Freitagabend bei Dierdorf zeitweise komplett gesperrt worden. Wie die Polizei Montabaur mitteilte, war ein Auto gegen 19.30 Uhr vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert. Danach wurde der Wagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert.

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass die Autobahn in Richtung Frankfurt den Angaben zufolge komplett durch Trümmerteile blockiert wurde. Zwei nachfolgende Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und wurden beim Überfahren der Trümmerteile beschädigt. Verletzt wurde niemand. Am späteren Abend liefen immer noch Aufräum- und Bergungsarbeiten.