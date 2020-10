Ludwigshafen am Rhein

CDU Rheinland-Pfalz stellt Liste für die Landtagswahl auf

10.10.2020, 03:06 Uhr | dpa

CDU-Landtagsfraktionschef Christian Baldauf ist schon im vergangenen Jahr zum Spitzenkandidaten seiner Partei für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 14. März gewählt worden. Heute stellen die Delegierten bei einer Landesvertreterversammlung in Ludwigshafen die Landesliste auf, die Baldauf anführen soll.

Der Landesvorstand der Partei hat die Liste mit je einem Direktkandidaten und einem Vertreter für jeden der 52 Wahlkreise zuvor einstimmig verabschiedet. Zu Beginn des Listenparteitags unter dem Motto "Jetzt kommt's auf uns an - Werte, Wohlstand, Wechsel" sprechen Baldauf und die Landesvorsitzende Julia Klöckner.

Das Durchschnittsalter der Kandidaten auf der Liste liegt bei 46 Jahren. Dies sei die jüngste Kandidatenliste in der Geschichte der Partei in Rheinland-Pfalz, hatte Klöckner bei der Vorstellung der Liste gesagt. "Ein Generationenwechsel in der Fraktion steht an." Baldauf (53) habe zudem Wert darauf gelegt, dass zumindest die ersten Plätze der Liste paritätisch besetzt seien. Auf Platz zwei folgt die Landtagsabgeordnete Anke Beilstein.

Baldauf war beim Parteitag Mitte November 2019 in Neustadt/Weinstraße mit 80,25 Prozent gewählt worden. Die CDU wertet bei der Zählung der Ja-Stimmen Enthaltungen wie ungültige Stimmen.

Bei der Landesvertreterversammlung sind 250 Delegierte stimmberechtigt. Wegen der Corona-Infektionsgefahr stimmen sie zunächst digital über die einzelnen Kandidaten ab. Da dies nach dem Landeswahlgesetz aber nicht rechtlich verbindlich sei, werde zum Schluss noch einmal verdeckt und gesammelt auf Papier gewählt, sagte Generalsekretär Gerd Schreiner. Die Ergebnisse könnten gegenüber den digitalen abweichen.

Das Programm der Landesdelegiertenversammlung sei wegen des Infektionsschutzes gestrafft worden. Gäste sind nicht eingeladen. Masken sind Voraussetzung, um sich in der Friedrich-Ebert-Halle zu bewegen.