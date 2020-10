Späterer Vorlesungsstart an Brandenburgs Hochschulen

Potsdam

An vielen märkischen Hochschulen starten die Vorlesungen im aktuellen Wintersemester wegen der Corona-Pandemie später. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Im Ergebnis bleiben die Semesterzeiten unverändert. Richtwert für den Vorlesungsbeginn im Wintersemester ist der 2. November", sagt der Sprecher des Potsdamer Wissenschaftsministeriums, Stephan Breiding. An der Universität beginnt die Vorlesungszeit beispielsweise am 1. November, an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus−Senftenberg (BTU) am 2. November. Beide Einrichtungen wollen ihren Studenten einen Mix aus Präsenz- und Onlinelehre anbieten.