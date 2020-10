Lübeck

Hochschulen in Schleswig-Holstein starten in Hybrid-Semester

10.10.2020, 08:30 Uhr | dpa

In den kommenden Wochen beginnen für die mehr als 65 000 Studierenden in Schleswig-Holstein die Vorlesungen des Wintersemesters 2020/2021. Doch die meisten Studenten werden ihre Hochschule nur selten von innen sehen. Wegen der Corona-Pandemie planen die Hochschulen ein Hybrid-Semester mit einer Mischung aus Präsenz- und Digitalveranstaltungen. Veranstaltungen vor Ort werde es vor allem für die Erstsemester geben, um ihnen einen Eindruck vom Campusleben und den Prozessen im Studium zu vermitteln, sagte Frank Mindt, Pressesprecher der Technischen Hochschule (TH) Lübeck. Auch die übrigen Unis und Fachhochschulen in Schleswig-Holstein planen Präsenzveranstaltungen in erster Linie für Erstsemester.

Sie folgten damit einem Beschluss der Landesrektorenkonferenz vom August, sagte die Sprecherin des Bildungsministeriums, Beate Hinse. Danach solle neben den Veranstaltungen für Studienanfänger vor allem die praktische Ausbildung vor Ort stattfinden.

"Bei uns gilt die Prämisse: So viel Präsenz wie möglich, aber auch so wenige Kontaktgruppen wie möglich", sagte Elena Vogt, Sprecherin der Universität zu Lübeck. "Um auch den höheren Semestern das Studium in Präsenz zu ermöglichen, bemühen wir uns, möglichst viele Praktika und Übungen in festen Kleingruppen stattfinden zu lassen", sagte sie.

Auch an der TH Lübeck sollen nach Mindts Angaben für die Praxisveranstaltungen feste Gruppen gebildet werden, die dann im Verbund während des gesamten Semesters bestehen bleiben. "Sie bilden eine Art Klassenverband und wechseln nicht, wie eigentlich an Hochschulen üblich, von Hörsaal zu Hörsaal", sagte er.

Auch die Europa-Universität Flensburg, die Fachhochschule Westküste und die Musikhochschule Lübeck planen Hybrid-Semester. Insgesamt gibt es in Schleswig-Holstein neun staatliche Hochschulen und Fachhochschulen.

Doch nicht alles lässt sich digital vermitteln. "Praktika in Anatomie, Physiologie und Mikrobiologie an der Medizinischen Fakultät werden als Präsenzveranstaltungen stattfinden", sagte die Sprecherin der Christian-Albrechts-Universität Kiel, Claudia Eulitz. Auch der Unterricht am Krankenbett für angehende Mediziner und die zahnmedizinischen Behandlungskurse würden vor Ort stattfinden. "Die Präsenzlehre wird hierbei aber auf das notwendige Minimum beschränkt", sagte sie.

Die genaue Zahl der Erstsemester steht nach Angaben des Bildungsministeriums noch nicht fest, da an fast allen Hochschulen die Einschreibungsfristen noch laufen. "Auf Grundlage der bisherigen Bewerbungslage gehen wir aktuell davon aus, dass wir wie im letzten Wintersemester rund 16 500 Erstsemester und rund 65 0000 Studierende insgesamt haben werden", sagte Hinse.