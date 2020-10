Schladen-Werla

Tödlich verletzt: Motorradfahrer weicht Reh aus

10.10.2020, 09:59 Uhr | dpa

Bei dem Versuch einem Reh auszuweichen, ist ein Motorradfahrer in Schladen-Werla im Landkreis Wolfenbüttel gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Seine 54 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt, wie die Polizei Wolfenbüttel am Samstag mitteilte. Am Freitagabend hatte ein Reh den Weg des 61 Jahre alten Fahrers gekreuzt. Nach ersten Ermittlungen soll er nach links ausgewichen und dabei gegen einen Baum geprallt sein. Er starb noch am Unfallort. Die 54-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.