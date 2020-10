Hille

Beschädigte Gasleitung löst Großeinsatz aus

10.10.2020, 11:40 Uhr | dpa

Eine beschädigte Gasleitung hat in Hille im Kreis Minden-Lübbecke einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Rund 50 bis 60 Einsatzkräfte waren am Samstag vor Ort, weil "akute Explosionsgefahr" bestand, sagte ein Feuerwehrsprecher. Demnach hatte ein Bagger bei Bauarbeiten in einem Siedlungsgebiet die Leitung beschädigt. Daraufhin sei das Gas "fontänenartig aus dem Boden geschossen", berichtete der Sprecher weiter.

Anwohner sollten drinnen bleiben und Türen und Fenster schließen. Einsatzkräfte sperrten den Bereich weiträumig ab, bis der örtliche Energieversorger am Vormittag dann die Leitung wieder abgedichtet hatte. Zuvor hatte das "Mindener Tageblatt" berichtet.