Bautzen

Erntedank in Ostsachsen: Erntekrone für Bundespräsidenten

11.10.2020, 01:38 Uhr | dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird heute zu einem ökumenischen Erntedankgottesdienst in Ostsachsen erwartet. Im Bildungsgut Schmochtitz in Bautzen übergeben der Bauernverband und der Landfrauenverband Steinmeier auch eine traditionelle Erntekrone. Diese wird nach alter Tradition mit Gerste, Roggen, Weizen sowie Hafer gebunden und mit Blüten und Schleifen geschmückt. Danach will sich der Bundespräsident nach Angaben des Bundespräsidialamtes noch mit vier Mitarbeiterinnen von Diakonie und Caritas zum Gespräch treffen, die sich in der Corona-Pandemie besonders um Senioren in der Lausitz kümmern.