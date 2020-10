Eibenstock

Rotes Hakenkreuz auf Straße im Erzgebirge geschmiert

11.10.2020, 12:00 Uhr | dpa

Im Erzgebirge haben unbekannte Täter ein großes Hakenkreuz auf eine Straße geschmiert. Das verbotene Zeichen in roter Farbe sei am Samstag in Eibenstock entdeckt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es habe eine Größe von etwa fünf Quadratmetern gehabt. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf.