Bad Vilbel

Linda Zervakis fühlt sich in Hamburg pudelwohl

11.10.2020, 12:19 Uhr | dpa

"Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis lebt gern in Hamburg. "Ich mag den Hamburger Schlag, ich mag den Hafen, die Weltoffenheit. Deshalb passe ich hier auch so gut her", verriet die 45-Jährige dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Selbst die Hitze des vergangenen Sommers habe sie in Hamburg nicht gestört - im Gegenteil. "Meine Wohlfühl-Temperatur geht bei 27 Grad los. Das war perfekt für mich", sagte die deutsch-griechische Moderatorin. Das einzige, was sie dann vermisst: den Mittagsschlaf. Den würde sie in Deutschland "sofort einführen, besonders an heißen Tagen im Sommer".