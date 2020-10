Hörselberg-Hainich

80-Jähriger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

11.10.2020, 14:49 Uhr | dpa

Ein 80 Jahre alter Fahrradfahrer ist beim Abbiegen von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Senior war am Samstag mit seinem Rad auf einer Straße bei Hörselberg-Hainich in Richtung Eisenach unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler wollte er nach links in eine andere Straße fahren. Zeitgleich wollte demnach ein 19 Jahre alter Autofahrer den Rentner überholen und stieß mit ihm zusammen. Der 80-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen laufen noch, die Polizei sucht Zeugen.