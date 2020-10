Willstätt

Erste Saison-Niederlage für Eintracht-Fußballerinnen

11.10.2020, 16:32 Uhr | dpa

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben erstmals in dieser Bundesliga-Saison eine Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Niko Arnautis musste am Sonntag ein 2:3 (1:1) beim SC Sand hinnehmen, zuvor war es in fünf Spielen ungeschlagen geblieben. Damit hat die Eintracht als Tabellenvierter erst einmal den Anschluss an die Spitzengruppe mit dem FC Bayern München, VfL Wolfsburg und Turbine Potsdam verpasst.

Nationalstürmerin Laura Freigang hatte die Partie nach dem Führungstreffer der Gastgeberinnen durch Marina Georgieva (15.) mit zwei Treffern (39. und 51. Minute) zunächst gedreht. Dann aber trafen Dörthe Hoppius (77.) und Chiara Loos (80.) in einem furiosen Finale für den SC Sand.