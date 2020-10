Flensburg

Flensburg stellt mit Sieg über Minden Clubrekord ein

11.10.2020, 17:54 Uhr | dpa

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben einen Vereinsrekord eingestellt. Das 29:24 (15:12) über GWD Minden war am Sonntag der 39. Bundesliga-Heimsieg der Norddeutschen in Serie. Die neue Bestmarke soll am 25. Oktober in der Partie gegen den Aufsteiger HSC 2000 Coburg aufgestellt werden. Göran Sögard Johannessen traf sechsmal für Flensburg, Christoffer Rambo warf elf Tore für Minden.

Gegen die noch sieglosen Ostwestfalen tat sich die Mannschaft von SG-Coach Maik Machulla zunächst schwer. Vor allem Mindens 39-jähriger Torwart-Routinier Carsten Lichtlein und Rückraumspieler Rambo stellten sich den Flensburgern in den Weg.

Mit dem Wechsel vom glücklosen Keeper Benjamin Buric zu Torbjörn Bergerud gelang Machulla ein vorentscheidender Schachzug. Im Angriff stellten Bergeruds norwegische Landsleute Sögard Johannessen und Magnus Röd die Mindener Abwehr vor unlösbare Probleme.

Am Donnerstag (20.45 Uhr/Sky) geht es für die SG zum Champions-League-Auswärtspiel gegen Vardar Skopje nach Nordmazedonien. Drei Tage später steht das 103. Schleswig-Holstein-Derby gegen Rekordmeister THW Kiel in der Landeshauptstadt auf dem Programm.