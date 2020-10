Regen

Coronazahlen: Im Landkreis Regen droht Distanzunterricht

11.10.2020, 18:49 Uhr | dpa

Schüler im Landkreis Regen müssen ab Dienstag wegen der hohen Zahl an Coronainfektionen möglicherweise wieder von zu Hause aus lernen. Könnten Schulen den geforderten Abstand von 1,5 Metern zwischen den Kindern nicht einhalten, müssten sie die Klassen teilen, heißt es in der Allgemeinverfügung, die das Landratsamt am Sonntag auf seiner Internetseite veröffentlicht hat. Die Folge sei ein Wechsel aus Distanz- und Präsenzunterricht.

Bereits ab Montag gelten im ganzen Landkreis weitere Einschränkungen etwa bei privaten Treffen. Außerdem dürfen der Behörde zufolge Gaststätten zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr keine Speisen oder Getränke zum Verzehr vor Ort abgeben.

Das Landratsamt reagiert damit auf die vielen Coronainfektionen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) (Stand: Sonntag, 00.00 Uhr) hatten sich im Landkreis binnen sieben Tagen 60,7 Menschen pro 100 000 Einwohner mit dem Virus infiziert. Der negative Trend scheine sich angesichts ausstehender Testergebnisse weiter zu verfestigen, sagte Behördensprecher Heiko Langer. Die Allgemeinverfügung gelte zunächst für eine Woche. "Wir wissen, dass wir den Bürgern viel zumuten", sagte Landrätin Rita Röhrl (SPD).

Der Landkreis war am Wochenende einer von vier Corona-Brennpunkten, in denen die Zahl der Neuinfizierten pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche den kritischen Wert von 50 überschritten hatte. In Rosenheim lag der Wert laut RKI bei 70,8 Infektionen, in Memmingen betrug er 56,7, im Landkreis Fürstenfeldbruck 64,3. Die Stadt München lag mit 48,6 nur noch knapp darunter.