Kassel

Coronavirus: Rund 300 Asylbewerber unter Quarantäne

11.10.2020, 20:31 Uhr | dpa

Die Bewohner einer Erstaufnahmeeinrichtung in Kassel-Niederzwehren sind wegen mehrerer Infektionen mit dem Coronavirus vorsorglich unter Quarantäne gestellt worden. Zunächst war in der vergangenen Woche ein ehrenamtlicher Mitarbeiter der Einrichtung positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie das Regierungspräsidium Gießen am Sonntag mitteilte. Später wurden zwei Frauen, ein Mann und ein Kind, die in der Unterkunft leben, ebenfalls positiv getestet. Die Betroffenen und ihrer Kontaktpersonen seien sofort isoliert worden. Am Freitag wurde die Einrichtung demnach auf Veranlassung des zuständigen Gesundheitsamtes unter Quarantäne gestellt.

Am kommenden Dienstag (13. Oktober) sollen nun alle 301 Bewohner der Einrichtung getestet werden, hieß es. Wegen der Quarantäne dürften die Asylbewerber das Gelände bis auf Weiteres nicht verlassen. Sie würden vor Ort medizinisch und sozial betreut.

In fünf Standorten der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen leben nach Angaben des Regierungspräsidiums derzeit 3219 Menschen. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden bisher 22 von ihnen positiv auf das Coronavirus getestet.