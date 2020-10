Garbsen

Bester Handwerker Niedersachsens gesucht

12.10.2020, 01:23 Uhr | dpa

16 junge Handwerker treten heute in Garbsen im Wettbewerb "Profis leisten was" gegeneinander an. Die Maurer, Zimmerer, Fliesenleger und Straßenbauer aus ganz Niedersachsen müssen ihre Leistung dabei in der Praxis nachweisen. Veranstaltet wird der Wettbewerb vom Deutschen Handwerk, das damit den Nachwuchs fördern und Aufmerksamkeit für den Beruf erzeugen will. Die Gewinner aus Niedersachsen dürfen sich im Anschluss auf Bundesebene messen. Deutschlandweit nehmen etwa 3000 Handwerker teil.