Zwei Schwerverletzte bei Unfall im Wartburgkreis

12.10.2020, 05:50 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 19 im Wartburgkreis sind zwei Menschen schwer und einer leicht verletzt worden. Anstatt die Ausfahrt bei Barchfeld-Immelborn zu nehmen, war der 19 Jahre alte Fahrer aus Eisenach kommend mit seinem Wagen geradeaus Richtung Leitplanke gefahren und hatte sich auf dem Grünstreifen mehrfach überschlagen. Rettungskräfte befreiten den Mann aus dem qualmenden Auto, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte. Auch eine 15 Jahre alte Mitfahrerin auf der Rückbank wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der 17 Jahre alte Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Wie genau es zu dem Unfall am Sonntagabend kam, war zunächst unklar. Die Bundesstraße war im Unfallbereich vom frühen Abend bis in die Nacht hinein voll gesperrt.