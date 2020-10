Hamm

Feuerwehrjacke bei Einsatz gestohlen: Polizei sucht Dieb

12.10.2020, 12:06 Uhr | dpa

Während eines Einsatzes hat ein Dieb in Hamm eine Feuerwehrjacke aus einem abgestellten Notarztwagen gestohlen. Zudem sei das Navigationssystem in dem Fahrzeug beschädigt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach hatte eine 44 Jahre alte Beamtin der Feuerwehr in der Nacht zum Samstag einsatzbedingt vor dem Hauptbahnhof geparkt. Der Täter sei dann über die nicht richtig verschlossene Beifahrertür in den Wagen gelangt, sagte ein Polizeisprecher. Als die 44-Jährige zurückgekommen sei, habe ihre Jacke gefehlt. Das Navigationssystem hing nur noch an der Verkabelung - der Unbekannte habe versucht, es herauszureißen. Die Polizei suchte nach dem "besonders dreisten Diebstahl" Zeugen.