Tödlicher Unfall: Fahrer zu Freiheitsstrafe verurteilt

12.10.2020, 12:25 Uhr | dpa

Das Amtsgericht Neubrandenburg hat einen Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Der 37-Jährige hatte zuvor gestanden, im Juli 2019 nördlich von Neubrandenburg ohne Fahrerlaubnis einen Unfall verschuldet zu haben, bei dem ein Motorradfahrer gestorben war. "Wenn Sie sich an das gehalten hätten, was der Gesetzgeber vorsieht, wäre das nicht passiert", sagte Richterin Tanja Krüske in der Urteilsbegründung. Der Verurteilte hatte sich mit einer Freundin ein Auto ausgeliehen, um damit nach Polen zum Einkaufen zu fahren, obwohl er nie einen Führerschein hatte und schon mehrfach einschlägig vorbestraft war. (AZ: 331 Ls 1216/20)

Auf der Fahrt auf der Landesstraße 35 hatte der Mann die Abfahrt zur A20 verpasst. Kurz vor Altentreptow bog er dann rechts ab, wendete und stieß beim Wiederauffahren auf die L35 mit dem Motorradfahrer zusammen. "Ich muss ihn übersehen haben und es tut mir unendlich leid", sagte der Angeklagte im Prozess. Der 52 Jahre alte Motorradfahrer wurde etwa 35 Meter weit geschleudert und so schwer an Kopf und Wirbelsäule verletzt, dass er sofort starb.

Bei einer ersten Vernehmung hatte die 44-jährige Freundin noch ausgesagt, dass sie gefahren sei. Als die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat, meldete sich der Mann aber als Fahrer. "So etwas passiert vielen Leuten", sagte die Richterin. Aber der Verurteilte sei trotz mehrerer Vorstrafen "ohne jegliches Problembewusstsein weitergefahren." Deshalb könne es keine Bewährungsstrafe geben. Das Urteil entspricht der Forderung der Staatsanwaltschaft, die Verteidigerin hatte eine Bewährungsstrafe verlangt. Es ist noch nicht rechtskräftig.