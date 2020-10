Schwerin

Energiewirtschaft fordert andere Gesetze für Ökostrom

12.10.2020, 13:53 Uhr | dpa

Der Ausbau der Ökostrom-Gewinnung und -Nutzung in Deutschland wird nach Meinung von Anbietern durch Gesetze massiv gebremst. "Nicht technische, sondern regulatorische Hemmnisse sind das Problem", sagte der Vorstand des regionalen Energieversorgers Wemag, Caspar Baumgart, am Montag auf einer Fachtagung in Schwerin.

Die Wemag ist einer von 70 Partnern des Forschungsprojektes Windnode, in dessen Rahmen Musterlösungen für flexible Energiesysteme entwickelt werden. Dazu gehört unter anderem der von der Wemag in Schwerin betriebene Batteriespeicher zur Stabilisierung der Stromnetze.

Nach Angaben von Markus Graebig, Leiter des vom Bund geförderten Windnode-Projektes, werden die bislang gemachten Erfahrungen von der Politik zu wenig genutzt, um Ökostrom für Verbraucher und Wirtschaft attraktiver zu machen. Dazu gehöre etwa die Nutzung von überschüssigem Windstrom für Heizung oder Kühlung.