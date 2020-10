Schwerin

Debatte um Ökostrom: Energiewirtschaft will andere Gesetze

12.10.2020, 16:36 Uhr | dpa

Der Ausbau von Ökostrom-Gewinnung und -Nutzung in Deutschland wird weiter kontrovers diskutiert. Auf einer Fachtagung am Montag in Schwerin beklagten Vertreter der Energiewirtschaft, dass die Energiewende durch Gesetze massiv gebremst werde. "Nicht technische, sondern regulatorische Hemmnisse sind das Problem", sagte der Vorstand des regionalen Energieversorgers Wemag, Caspar Baumgart. Die Klimaschutzziele seien nur erreichbar, wenn erneuerbarer Energien breiter genutzt würden. Dazu gehörten E-Mobilität und Wärme.

Die Wemag engagiert sich seit Jahre im Bereich der Erneuerbaren Energien und ist Partner des Windnode-Projektes für effektiven Ökostrom-Einsatz, das zu der Fachkonferenz eingeladen hatte.

Die AfD kritisierte die geplante Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. "Es grenzt an Planwirtschaft, dass die Bundesregierung mittels Deckelung die EEG-Umlage bei sechs Cent halten und erneuerbare Energie als "nationale Sicherheit" gesetzlich festschreiben will", sagte der AfD-Landtagsabgeordnete Bert Obereiner. Er erwarte steigende Belastungen für die Bürger durch höhere Strompreise oder Steuern.

Nach den Worten von Markus Graebig, Leiter des vom Bund geförderten Windnode-Projektes, verhindern gesetzliche Vorgaben vielfach eine sinnvolle Nutzung von Ökostrom. "Es ist nicht zu verstehen, dass Windräder abgeregelt werden und dafür bezahlt wird", sagte er. Ökonomisch und ökologisch besser sei es, den überschüssigen Strom zu speichern, an Haushalte zum Heizen verbilligt abzugeben oder in Wasserstoff umzuwandeln.

Nach Berechnungen der Universität Rostock können mit Wasserstoff betriebene Kraftwerke in der Perspektive die Funktionen von Kohlekraftwerken zur Sicherung der Netzstabilität übernehmen. Dazu müsse aber mit Ökostrom viel Wasserstoff hergestellt und gelagert werden. "Es gibt wenig Alternativen zum Wasserstoff", sagte Martin Töpfer vom Lehrstuhl für Elektrische Energieversorgung.

Der Bau neuer Windparks und die Installation größerer Windräder stößt in Mecklenburg-Vorpommern vielerorts auf Widerstand. Die vom Land gesetzlich verankerte Pflicht, Bürgern und Kommunen eine Beteiligung an Windparks in ihrer Nähe anzubieten, hat bislang wenig zu mehr Akzeptanz begetragen. Im Vorjahr wurden nach Angaben des Bundesverbandes Windenergie im Nordosten 40 neue Windenergie-Anlagen errichtet, die niedrigste Zahl seit 2011.