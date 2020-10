Schwerin

Corona-Hotspots: Schwesig für bundesweit einheitliche Regeln

12.10.2020, 16:36 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Beschränkungen ihres Bundeslandes für Reisende aus Corona-Risikogebieten verteidigt. Die Regeln seien nicht neu, sondern es gebe sie bereits seit mehreren Monaten und sie hätten sich bewährt, sagte Schwesig im Mittagsmagazin von ARD und ZDF am Montag.

Wer aus einem Corona-Risikogebiet nach Mecklenburg-Vorpommern einreist, muss auch bei Vorlage eines negativen Tests wenigstens fünf Tage in Quarantäne. Dies gilt nicht für Mitglieder der sogenannten Kernfamilie, wie Kinder, Enkel oder Großeltern. Nach den fünf Tagen kann man sich "freitesten" lassen. Die Regel habe sich bewährt, sagte die MV-Regierungschefin. Im Sommer seien fünf Millionen Urlauber im Land gewesen, ohne dass es Probleme mit Corona gegeben hätte.

Schwesig sprach sich für bundesweit einheitliche Regeln in Gebieten mit hohen Corona-Infektionszahlen aus. "Es wäre einfacher, wenn sich alle Bundesländer durchringen, klare Regeln zu haben, was eigentlich in einem Hotspot passiert", sagte sie. "Wir haben seit Mai die Regel, was ein Hotspot ist, aber wir haben nie geregelt, was dann in diesem Hotspot passieren muss." Das sei schwierig. In den Gebieten, wo es noch gut laufe, solle alles dafür getan werden, dass es gut bleibe. Ziel müsse es sein, weitgehende Einschränkungen wie zu Beginn der Pandemie zu vermeiden.