Milda

CDU fordert längere Laufzeit für Finanzierung freier Schulen

12.10.2020, 16:57 Uhr | dpa

Christian Tischner, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in Thüringen. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Thüringer CDU-Fraktion hat sich für langfristige Regelungen der Finanzierung freier Schulen im Freistaat ausgesprochen. "Wir wollen eine Entfristung oder zumindest eine längere Laufzeit von mindestens fünf Jahren", sagte der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christian Tischner am Montag. Wichtig seien "verlässliche Steigerungsraten". Über das Thema sprach die CDU-Fraktion am Montag bei einem von ihr organisierten Fachforum in Milda (Saale-Holzland-Kreis).

Das Gesetz, das die Finanzierung der freien Schulen regelt, läuft zum Jahresende aus. Die freien Schulträger fordern seit Langem deutlich mehr Geld und hatten in der Vergangenheit die Finanzierungsregeln immer wieder kritisiert.

Bislang ist geregelt, dass das Land den freien Trägern 80 Prozent der Kosten eines Schülers zahlen muss, die an staatlichen Schulen anfallen. Doch über die Berechnungsgrundlage gehen die Ansichten teils auseinander.

Nach einem Abstimmungsprozess hatte sich die Landesarbeitsgemeinschaft der freien Schulen (LAG) mit dem Bildungsministerium auf einen Kompromiss geeinigt, der für 2021 rund 217 Millionen Euro zur Finanzierung der freien Schulen vorsieht. Doch bei dieser Summe machte das Finanzministerium nicht mit - der höhere Betrag hat es bislang nicht in den Haushaltsentwurf für 2021 geschafft. Änderungen sind im parlamentarischen Verfahren aber noch möglich.

Nach Ansicht der CDU ist eine festgeschriebene Steigerungsrate von jährlich drei Prozent denkbar oder ein dynamisches System, dass sich an Lohn- und Preissteigerungen orientiert, wie Tischner sagte. Einen Betrag von 217 Millionen Euro für 2021 halte die CDU für angemessen.