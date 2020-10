Gera

Geschlagen und aus Fenster gestürzt: Prozess um Tod von Frau

13.10.2020, 01:05 Uhr | dpa

Der Tod einer Frau in Altenburg im April 2017 beschäftigt ab heute das Landgericht in Gera. Angeklagt sind zwei 57 und 58 Jahre alte Männer, die die Frau im Verlauf eines Streits geschlagen und getreten haben sollen. Unter nicht näher aufklärbaren Umständen soll die Frau nach den Misshandlungen aus dem Fenster einer Wohnung im 2. Stock eines Wohnhauses gestürzt und gestorben sein. Die Anklage gegen die beiden Deutschen lautet auf gefährliche und vorsätzliche Körperverletzung. Insgesamt sind in dem Verfahren 15 Verhandlungstermine bis in den Februar hinein angesetzt.