Rostock

Scheuer kommt nach Rostock: Neues Schifffahrtsamt Ostsee

13.10.2020, 02:08 Uhr | dpa

Zur Einrichtung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Ostsee wird am Dienstag Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in Rostock erwartet. Die neue Behörde fasst die beiden Ämter in Lübeck und Stralsund zusammen. Deren bisherige Amtssitze bleiben mit insgesamt rund 550 Mitarbeitern bestehen. Das Amt ist für die insgesamt 2050 Kilometer langen deutschen Ostseeküste sowie 158 Kilometer Binnenwasserstraßen und sieben Reeden verantwortlich. 15 Wasserfahrzeuge, darunter die Mehrzweckschiffe "Scharhörn" und "Arkona", sind für das neue Amt unterwegs.

Chef des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Ostsee wird der bisherige Leiter des Amtes in Stralsund, Stefan Grammann. Die Fusion ist Teil einer bundesweiten Neustrukturierung. Aus 39 Ämtern werden 17 neu strukturierte Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter. Hintergrund der Fusion ist den Angaben zufolge, dass die Schifffahrt die Ostsee als ein Revier betrachtet.