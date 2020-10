Dresden

Keine Einigung der Regierung auf Haushaltsentwurf in Sicht

13.10.2020, 10:50 Uhr | dpa

Im Konflikt um den sächsischen Doppelhaushalt für 2021/2022 zeichnet sich bislang keine Lösung ab. Nach einer Sitzung des Koalitionsausschusses sagte SPD-Generalsekretär Henning Homann am Dienstag, dass man keinen Durchbruch erzielt habe. Der aktuelle Zwischenstand sei für die SPD "nicht akzeptabel". Details nannte er nicht. Grünen-Parteichefin Christin Furtenbacher stellte klar, dass der Koalitionsausschuss bei seiner turnusmäßigen Sitzung am Montagabend nicht den Anspruch hatte, die Haushaltsverhandlungen fortzuführen. CDU-Generalsekretär Alexander Dierks räumte "in Teilen gegensätzliche Positionen" ein.