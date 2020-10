Jena

Labor für digitale Lehre: Neue Technik für Schule in Jena

13.10.2020, 17:13 Uhr | dpa

Forschende, Studierende und Lehrende können am Max Planck School of Photonics in Jena von nun an testen, welche Möglichkeiten neue Medientechnik für die Lehre an Hochschulen bereithält. Dafür wurde an der Graduiertenschule am Dienstag das neue "Digital Teaching Lab" eröffnet. Dort können Dozentinnen und Dozenten etwa eine sogenannte Green Box als eine Art Aufnahmestudio für digitale Vorlesungen und Vorträge nutzen, oder auch um Experimente in Szene zu setzen, hieß es bei einem Rundgang durch das Labor.

Zudem wurde etwa gezeigt, wie Studentinnen und Studenten über Augmented Reality ("erweiterte Reality") Versuchsaufbauten virtuell begutachten können, um sich auf Experimente und Übungen vorzubereiten. In das Labor wurden den Angaben der MPSP nach mehr als 400 000 Euro investiert. Zu den Geldgebern gehören die Universität Jena, das Fraunhofer Forschungsinstitut für Optik und Feinmechanik und das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Genutzt werden solle die Technik für den Masterstudiengang "Photonics" der Abbe School of Photonics der Universität Jena sowie für die standortübergreifende Lehre der gesamten Max Planck School of Photonics.

Zum Netzwerk der Graduiertenschule gehören laut MPSP 48 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und 59 internationale Promovierende von 16 universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen.