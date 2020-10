Schwerin

Suchhunde sollen gegen die Afrikanische Schweinepest helfen

13.10.2020, 20:01 Uhr | dpa

Für die Bekämpfung einer drohenden Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Mecklenburg-Vorpommern sollen 20 Kadaversuchhunde ausgebildet werden. "Kadaversuchhunde sind speziell ausgebildete Jagdhunde", sagte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Schwerin. Diese Hunde könnten tote Tiere aufspüren. Brandenburg habe bereits gute Erfahrungen mit den Suchhunden gemacht.

Die Ausbildung soll laut Backhaus am Mittwoch in MV beginnen und voraussichtlich sechs bis acht Wochen dauern. Die Hunde kommen demnach aus Mecklenburg-Vorpommern, zuvor seien keine Kadaversuchhunde im Bundesland zum Einsatz gekommen.

Nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft unter Berufung auf das Friedrich-Loeffler-Institut wurden bis Montag 65 Fälle der Seuche im Nachbarbundesland Brandenburg nachgewiesen - allesamt Wildschweine. Der Krisenherd sei noch etwa 85 Kilometer von MV entfernt, erläuterte Backhaus.

Die für Menschen ungefährliche Afrikanische Schweinepest wurde im September erstmals in Deutschland nachgewiesen. Haus- und Wildschweine sterben fast immer, wenn sie sich mit dem Erreger infizieren. Im Seuchenfall werden enorme wirtschaftliche Verluste befürchtet.